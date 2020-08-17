مقارنات بين النساء العاملات في العراق والسعودية

2020/08/17 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت المملكة العربية السعودية مؤخراً على تعيين 10 نساء في مواقع قيادية عليا بالمؤسسات الدينية.قال بيان صادر من رئاسة العامة للحرمين إنه تم تعيين النساء في إدارات مختلفة إدارية وتقنية حرصا من الرئاسة على مواكبة رؤية المملكة 2030 وتمكيناً للمرأة السعودية.وعيّنت رئاسة الحرمين 41 امرأة في السابق في مواقع قيادية […]

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