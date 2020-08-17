2020/08/17 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير إسبانية، أن برشلونة فتح الباب أمام رحيل جميع لاعبيه هذا الصيف، باستثناء أربعة لاعبين، وذلك على خلفية خسارة الفريق المهينة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في دوري الأبطال.وذكرت صحيفة “سبورت”، أن هناك لاعبين قرر النادي الكتالوني التخلي عنهم بالفعل هذا الصيف، يأتي في مقدمتهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الفضيحة أمام بايرن ميونيخ: برشلونة يعرض جميع لاعبيه للبيع باستثناء 4 لاعبين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الفضيحة أمام بايرن ميونيخ: برشلونة يعرض جميع لاعبيه للبيع باستثناء 4 لاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).