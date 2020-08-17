2020/08/17 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك: تخليص 16 حاوية تضم مواد ’كيمياوية’ في ميناء أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 11:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: تخليص 16 حاوية تضم مواد ’كيمياوية’ في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: تخليص 16 حاوية تضم مواد ’كيمياوية’ في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).