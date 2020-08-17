اللويزي : الاحتلال الامريكي يسعى لإجبار العراق للتطبيع مع اسرائيل

2020/08/17 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اتهم النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاحتلال الامريكي بالسعي لإجبار العراق على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان ايران اول من انزلت العلم الاسرائلي ورفعت العلم الفلسطيني.وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الاثنين , ان ” احتلال العراق يهدف الى التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وان تفكيك الدول العربية […]

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