يستشعرون خطر الثقافة الفلسطينية.. طالبوا إسرائيل برفع قدمها عن رقابنا كي نتنفس ! - سعيد مضيه

2020/08/17 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه نتنياهو وترمب والفاشية المعولمة –2يستشعرون خطر الثقافة الفلسطينية..



طالبوا إسرائيل برفع قدمها عن رقابنا كي نتنفس ! اختتم لينك، مفوض حقوق القلسطينيين لدى الأمم المتحدة، تقريره السنوي عن الأوضاع الفلسطينية تحت وطأة الاحتلال بطائفة من التوصيات القانونية والحقوقية منها دعوة إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال الفعلية إلى إنهاء جميع تدابير العقوبات الجماعية بما فيها الحصار على غزة منذ 13 عا ......





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