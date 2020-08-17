المنافذ تكشف تفاصيل إجراءاتها لجرد ومعالجة البضائع المتكدسة

2020/08/17 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة المنافذ الحدودية، تفاصيل إجراءاتها لجرد ومعالجة البضائع المتكدسة ذات الطابع الكيمياوي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

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