2020/08/17 | 11:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن “أوامر الاستقدام الصادرة جاءت؛ بناءً على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بإزالة تجاوزاتٍ عن أراض الدولة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بإزالة تجاوزاتٍ عن أراض الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة: استقدام مسؤولين في محافظة نينوى لتقصيرهم بإزالة تجاوزاتٍ عن أراض الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).