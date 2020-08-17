2020/08/17 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شرعت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، باعمار 1500 منزل مهدم في منطقة السرجخانة .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين ، إن “الملاكات الهندسية والفنية في مديريتي بلدية نينوى والبلديات شرعت باعمار 1500 منزل مهدم ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية في منطقة السرجخانة”.وأضاف الجبوري، أنها “تنفذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى : شرعنا باعمار 1500 منزل مهدم في منطقة السرجخانة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى : شرعنا باعمار 1500 منزل مهدم في منطقة السرجخانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).