2020/08/17 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة: استقدام مسؤولين في نينوى لتقصيرهم بإزالة تجاوزاتٍ عن أراضي الدولة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة: استقدام مسؤولين في نينوى لتقصيرهم بإزالة تجاوزاتٍ عن أراضي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).