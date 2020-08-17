الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار مع عودة الأنظار إلى مجلس الاحتياطي

2020/08/17 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).

كان الذهب انخفض 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس آذار إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس آب.



وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1958.90 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب ”لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي.“

وارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 بالمئة مسجلا 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6 بالمئة ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.

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