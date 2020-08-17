2020/08/17 | 11:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف عراقيون يشترط ان يكون الدستور سقفا لاي حوارات بين حكومتي المركز والاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 11:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عراقيون يشترط ان يكون الدستور سقفا لاي حوارات بين حكومتي المركز والاقليم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عراقيون يشترط ان يكون الدستور سقفا لاي حوارات بين حكومتي المركز والاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).