صحيفة : إدارة يوفنتوس لا تمانع من رحيل رونالدو مقابل 60 مليون دولار

2020/08/17 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو“، استنادا لتقارير إعلامية إيطالية، أن إدارة يوفنتوس، لا تمانع رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هذا الصيف، مقابل 60 مليون يورو.ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن يوفنتوس يرغب في التخلص من راتب رونالدو الكبير، والذي يصل لـ30 مليون يورو سنويا، لتقليص حجم الرواتب في الفريق وفتح المجال لصفقات جديدة.وكانت تقارير […]

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