2020/08/17 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف /عراقيون/ يشترط ان يكون الدستور سقفا لاي حوارات بين حكومتي المركز والاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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