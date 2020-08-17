رئيسة نيوزيلندا تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب انتشار كورونا في البلاد

2020/08/17 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاثنين، تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، لمدة 4 أسابيع حتى 17 أكتوبر تشرين الأول المقبل 2020، وذلك على خلفية عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الماضي.وأعادت السلطات النيوزيلندية، تطبيق إجراءات صارمة … Readmore

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