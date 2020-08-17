بعد انفجار بيروت.. مصر تتخلص من المواد الخطرة المخزنة في موانئها

2020/08/17 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير المالية المصري محمد معيط الأحد إن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر.

وأضاف الوزير محمد معيط أمام البرلمان “ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ”.

وبشأن تفاصيل التخلص من تلك المواد، قال معيط “هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر/كانون أول القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة”.

وأشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.

وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب الجاري بسبب أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات للسلامة في قتل أكثر من 170 شخصا، وإصابة آلاف بجروح متفاوتة، وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

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