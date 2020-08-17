صح أم خطأ: لا يمكن تشغيل المكيف من دون تشغيل المحرك

2020/08/17 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في الخليج العربي، يصبح المكيف ملاذك الآمن من حرارة الجو العالية، والسؤال الذي خطر على بالنا مؤخراً هو عمّا اذا من الممكن تشغيل المكيف من دون تشغيل المحرك.

حصلنا على الجواب، وسنشاركه معك.

هل يُمكنك تشغيل المكيف من دون تشغيل المحرك؟بالتأكيد لاحظت عند ركوبك للسيارة وتشغيل المكيف قبل تشغيل المحرك أن الهواء الخارج منه لا يكون بارداً، ويرجع ذلك إلى أن كمبريسور المكيف لا يعمل إلاّ عند تشغيل المحرك، في حين أن المروحة تعمل على طاقة البطارية من دون الحاجة الى تشغيل المحرك.

لذا، وبإختصار… لا يمكن تشغيل المكيف من دون تشغيل المحرك، فالهواء الذي يخرج من فتحات المكيف قبل تشغيله هو نتاج عمل المروحة وليس المكيف، وللحصول على هواء بارد، ستحتاج إلى تشغيل المحرك (من أجل عمل الكمبريسور).

وهناك سؤال آخر يُطرح في هذا الصدد، وهو: هل من الآمن تشغيل المكيف مباشرةً بعد تشغيل السيارة؟ أو هل يجب التريث لبضع دقائق؟

تزعم بعض النظريات أن مكيف السيارة يبعث مستويات خطيرة من الأبخرة المسببة للسرطان عند تشغيله مباشرةً بعد تشغيل السيارة، إلا أن النظرية غير صحيحة أبداً ولا يوجد أي ضرر من ذلك، حيث أن الأمر لا يؤثر على صحتك أو صحة السيارة.

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