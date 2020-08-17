شركة أبل في مأزق: كورونا يهدد “الآيفون الجديد”.. ومشاكل سياسية تنذر بخفض المبيعات 30% وخسائر بـ44 مليار دولار

2020/08/17 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تتوالى التقارير الصحفية بالكشف عن تهديدات تواجه شركة آبل، تتنوع اسبابها بين اقتصادية مرتبطة بالجائحة واخرى تتعلق بالمشاكل السياسية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين.وبينما أعلنت الشركة في وقت سابق، تأجيل طرح نسخة هواتفها الجديدة آيفون 12 برو إلى ما لايقل عن شهر أكتوبر في الوقت الذي كانت الشركة تطرح هواتفها […]

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