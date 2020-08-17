المالية النيابية.. رواتب الموظفين مؤمنة للشهر اب الجاري

2020/08/17 | 11:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر آب الجاري

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن "رواتب موظفي الدولة مؤمنة لشهر آب"، مشيرا إلى أن "قانون الاقتراض الخارجي والداخلي أمّن الرواتب لنهاية شهر أيلول المقبل".

وأضاف أن "الحكومة سترسل الموازنة العامة إلى البرلمان...

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