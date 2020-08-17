إحذروا المؤامرة.. البصرة العراقية على صفيح ساخن

2020/08/17 | 11:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل النشطاء والمغردون العراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغين (#البصره_تنتفض) و(#اقالة _ العيداني_ومحاكمته_فورا) ووصلا الى الترند في ا...

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