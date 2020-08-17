بيان لوزارة الثقافة بشأن استرداد الآثار المهربة وعقدها مع {هوبي لوبي}جج

2020/08/17 | 12:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} أصدر المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار بياناً بشأن ما ذكرته بعض مواقع التواصل، ووسائل الإعلام عن عقدٍ أبرمته وزارة الثقافة لاسترداد بعض القطع الآثارية مع شركة {هوبي لوبي} الأمريكية.وجاء في البيان إنَّ سفرة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن غير معلنة، وإنّما كانت بتخويلٍ من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لبحث حيثيات مصير الثروة الآثارية المهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومتابعة تفاصيل ذلك، وكيفية استردادها في نطاق إجراءات قانونية، و مفاوضات، ومذكرات تفاهم لا تبرمها وزارة الثقافة فقط، بل تشترك فيها رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، والسفارات العراقية في الخارج".وأضاف إنَّه "لم تكن هناك أية نية لعقد اتفاقية مع شركة {هوبي لوبي}، وإنّما كانت هناك مذكرة تفاهمٍ قيد الدراسة ما زالت في الوزارة، وإذا جرت الموافقة عليها فتحتاج إلى مصادقةٍ أساسيةٍ في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وليس من صلاحية الوزير إبرام أي عقد".وأوضح البيان، إنَّ "وزارة الثقافة لا يمكنها أن تتنازل عن حق العراق في استرداد آثاره، ويجري ذلك من خلال خبراء آثار، ومختصون وأن الهدف الأساسي أولاً، وأخيراً هو استعادة الآثار العراقية بأي طريقة لكن ليس بصيغة العقد، فالجهات الحكومية لاتبرم عقوداً مع جهات غير حكومية".وختم البيان بالقول "نأمل من وسائل الاعلام ضرورة التحري عن مصادر معروفةٍ، ودقيقةٍ، وعدم استقاء المعلومة من مصادر مجهولةٍ، هدفها الإساءة إلى الجهد الوطني المبذول لاسترجاع حقوق العراق في ثروته الآثارية التي تمثل عمقه الحضاري، وأبواب الوزارة تظل مفتوحةً لمن يريد المعلومة الصحيحة".

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