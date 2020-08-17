2020/08/17 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأمريكي في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات.وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 32 سنتا بما يعادل 0.7 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط ترتفع مع تأهب الصين لزيادة وارداتها من الخام الأمريكي المركز الخبري الوطني.

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