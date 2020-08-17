تألق لافت للمغربي بونو.. إشبيلية يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد

2020/08/17 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تألق الحارس المغربي ياسين بونو بشكل لافت وساهم في قيادة فريقه إشبيلية للفوز على مانشستر يونايتد 2-1، والتأهل إلى الدور النهائي للدوري الأوروبي.

وفي مدينة كولن الألمانية، تقدم مانشستر يونايتد بهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة التاسعة، وعاد إشبيلية بهدف التعادل في الدقيقة 26 عبر المهاجم سوسو.

وفي الشوط الثاني تصدى الحارس بونو لعدد كبير من محاولات مانشستر يونايتد ووقف حائط صد أمام الفريق الإنجليزي ومنعه من تحقيق التقدم.

وخطف البديل لوك دي يونغ هدف الفوز لإشبيلية في الدقيقة 78، ولم يستطع مانشستر يونايتد الوصول إلى المرمى رغم حصولهم على 6 دقائق إضافية.

ويلتقي إشبيلية في المباراة النهائية المقرر إقامتها الجمعة المقبل، مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى التي تقام غدا الاثنين وتجمع بين إنتر الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويعتبر إشبيلية صاحب السجل الذهبي في بطولة الدوري الأوربي، فقد سبق له التتويج بالمسابقة في ٥ مناسبات من بينها ٣ مرات متتالية بين 2014 و2016.

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