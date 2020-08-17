2020/08/17 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر نادي ألميريا الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ سباق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد هزيمته أمام جيرونا 2-1، في إياب نصف نهائي ملحق الصعود.

وصعد جيرونا إلى النهائي بفضل هدفي سامو سايز في الدقيقة الرابعة وكريستيان ستواني في الدقيقة 84، في حين أحرز هدف ألميريا الوحيد خوسيه كارلوس لازو في الدقيقة 26.



وكان جيرونا قد فاز ذهابا 1-صفر.

واستحوذ آل الشيخ على نادي ألميريا في أغسطس/آب من العام الماضي، وضخ استثمارات كبيرة في الفريق، وتعاقد مع عدد من اللاعبين واستنجد بمدربين سبق لهم العمل في فرق من الدرجة الأولى.

ووفقا لصحيفة “أس” (ِAS) الإسبانية، فقد تعاقد ألميريا مع 14 لاعبا من أجل تحقيق حلم العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لأول مرة منذ 2015، كما تعاقب على تدريب الفريق خلال الموسم الحالي 5 مدربين، كان آخرهم جوزيه غوميز.

يذكر أن تركي آل الشيخ استحوذ على نادي ألميريا بعد سحب استثماراته في مصر والتخلي عن نادي بيراميدز، بعد أشهر من الصراع والجدال مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (14 لاعبا و5 مدربين.. استثمارات تركي آل الشيخ تفشل في إعادة ألميريا إلى الدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (14 لاعبا و5 مدربين.. استثمارات تركي آل الشيخ تفشل في إعادة ألميريا إلى الدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).