فرز أراضٍ سكنية جنوب بغداد

2020/08/17 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن مباشرتها بحملة لرفع الانقاض وفرز الاراضي السكنية في منطقة كويريش على طريق بغداد/ حلة .وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المحافظة باشرت وبالتنسيق مع مديرية البلديات التابعة لها حملة لرفع الانقاض والنفايات عن الاراضي في منطقة كويريش بجنوب بغداد على طريق بغداد […]

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