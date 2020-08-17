وزير الثقافة يكشف عن وجود عشرات الالاف من القطع الاثرية المهربة بأميركا

2020/08/17 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، الطرق الكفيلة باسترجاع الاثار المهربة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من القطع المهربة من آثارنا في الولايات المتحدة.وقال ناظم في حوار تابعته /المعلومة/، إن ” الوزارة بحاجة إلى شيء من الاتفاق والمرونة مع الأطراف التي تستحوذ على هذه الآثار، من خلال عقد أو ابرام […]

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