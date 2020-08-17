3 فوائد “هائلة” عند زيادة استخدام سكك الحديد: احتمالية الموت بالسفر عبر السيارة يعادل 9 أضعاف القطار

2020/08/17 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حثت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، على زيادة استخدام السكك الحديدية، بينما اوردت عدة فوائد من بينهاتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء، فضلًا عن كونه أكثر امانًا.وقالت وكالة الطاقة الدولية في بيان إن “أي تحول كبير للركاب والسلع إلى النقل بالسكك الحديدية سيقلل من تلوث الهواء والطلب على النفط”، مشيرة […]

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