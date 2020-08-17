2020/08/17 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اظهرت بيانات احصائية تركية، يوم الأثنين، أن العراقيين جاؤوا بالمرتبة الثانية من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال شهر تموز 2020.وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، أن “ايران جاءت بالمرتبة الاولى من حيث الشراء وبواقع 540 منزلاً وجاء العراق بالمرتبة الثانية بـ388 منزلاً، ومن ثم جاءت روسيا ثالثا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير احصائية تظهر أرقامًا كبيرة لأعداد المنازل التي اشتراها العراقيون في تركيا خلال شهر تموز فقط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير احصائية تظهر أرقامًا كبيرة لأعداد المنازل التي اشتراها العراقيون في تركيا خلال شهر تموز فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).