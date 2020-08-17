التربية تؤكد: أسئلة امتحانات السادس الإعدادي ستراعي ظروف الطلبة

2020/08/17 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (17 آب 2020)، عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت اللجنة العلمية العليا في دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، توصياتها بشأن قرب شهر محرم.

وجاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اجتمعت اللجنة العلمية العليا في دائرة صحة ذي قار والتي تشكلت ضمن برنامج مواجهة وباء كورونا ومراقب

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من داخل محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بتسجيل اكثر من 130 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى سجلت خلال 24 ساعة الماضية 137 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و54 حالة شفاء، مقابل حال

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