مستشار الامن القومي الامريكي: التطبيع بين الامارات واسرائيل جاء بضغط من ترامب

2020/08/17 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعترف مستشار الامن القومي الامريكي روبرت اوبراين في مقابلة مع قناة ” ان بي سي نيوز” ان الاتفاق الاماراتي الصهيوني نما من الكواليس السرية لدبلوماسية الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي قام بالاتصال شخصيا بين الجانبين للتوصل الى القرار .بحسب تعبيره .وذكرت صحيفة واشنطن تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه […]

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