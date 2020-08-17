انتر ميلان يحمل آمال إيطاليا في مواجهة شاختار بالدوري الأوروبي

2020/08/17 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستضيف ملعب إسبرت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الإثنين، المباراة الثانية في المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي، عندما يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما نجح الفريقان في بلوغ هذا الدور على حساب كل من باير ليفركوزن، وبازل.توج شاختار بالبطولة تحت مسماها القديم “كأس الاتحاد الأوروبي” عام 2009، ونفس الأمر بالنسبة […]

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