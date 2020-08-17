أسعار النفط تسجل ارتفاعا

2020/08/17 | 12:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الاثنين، وسط أنباء عن تبديد بواعث القلق حيال تباطؤ تعافي الطلب على الإمدادات بسبب جائحة فيروس كورونا.وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 32 سنتا بما يعادل 7ر0 بالمئة إلى 12ر45 دولارا للبرميل في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 8ر0 بالمئة مسجلا 36ر42 دولارا […]

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