الكربولي: المراوغة في البرنامج الحكومي ستفشل زيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/17 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، ان المراوغة بتطبيق أمور مهمة في البرنامج الحكومي ستفشل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: “رجل الدولة حريص على رضا الشعب، ورجل الصدفة لا يعبأ بذلك، وإن المراوغة بتطبيق البرنامج الحكومي المتضمن عودة المهجرين وإعمار مناطقهم وحل لغز …

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