لبنان تدخل نفيرًا عامًا بسبب 400 إصابة جديدة والعراق الرابع عالميًا بأكثر من 4 الاف إصابة يوميًا.. هل دخلنا مرحلة “الملل”؟

2020/08/17 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الوقت الذي يراوح العراق اجراءاته بين التخفيف وفرض الحظر الجزئي والشامل بين حين واخر، ومع تسجيل اصابات يومية تفوق الـ4 الاف اصابة، أعلن وزير الصحة اللبناني النفير العام بسبب كورونا بعد تسجيل 439 إصابة جديدة ليصل إجمالي الاصابات إلى نحو 9 الاف فقط.وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال […]

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