الفايز: اجتماع الكاظمي مع الفتح كان ناجحا

2020/08/17 | 13:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب المستقل عن تحالف الفتح عامر الفايز , الاثنين , ان اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس تحالف الفتح ورؤساء الكتل المنضوية بالتحالف كان اجتماعا ناجحا, مبينا ان الأخير سيلتقي ايضا مع بقية الكتل والتحالفات الأخرى لمناقشة الزيارة إلى واشنطن.وقال الفايز في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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