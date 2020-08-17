تصنيف يؤثر على الرواتب والاستثمارات.. توقعات إيجابية بخروج العراق من “الدول عالية الخطورة”

2020/08/17 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت وزارة الخارجية إن التوقعات إيجابية بخروج العراق من قائمة الدول عالية الخطورة خلال العام الحالي.أكدت وثيقة صادرة من المفوضية الأوروبية في آيار الماضي شمول العراق إلى جانب دول أخرى بينها اليمن وسوريا وإيران في قائمة الدول التي تشكل تهديدًا كبيرًا على النظام المالي للاتحاد” بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل […]

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