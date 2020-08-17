الوائلي: تشديد الرقابة وإجراءات الكاظمي أسهمتا بتعزيز الإيرادات المالية

2020/08/17 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن أسباب ارتفاع الإيرادات المالية لها خلال الأيام الماضية ورفد ميزانية الدولة بمصدر مهم من مصادر الإيرادات.

وأكد رئيس الهيئة عمر الوائلي في بيان أن تشديد إجراءات الرقابة والتدقيق على سير المعاملات الجمركية والحملات التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ أسهمت جميعها بزيادة حجم الإيرادات، حيث حقق منفذ طريبيل إيرادات بمقدار ملياري دينار خلال يوم واحد.

وأشار الوائلي إلى أن الكاظمي يمتلك خطة مدروسة لربط منافذ إقليم كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية والتي ستسهم بزيادة التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات المالية للدولة.

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