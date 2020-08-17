الجابري يدعو لعدم استخدام الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لغايات سياسية وانتخابية

2020/08/17 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، للتوصل الى تفاهمات بين حكومتي بغداد واربيل ، بعيدا عما أطلق عليها المهاترات السياسية.

وأكد الجابري ان إقليم كردستان يمر بأزمة اقتصادية خانقة، إضافة الى تعرضه حكومته الى ضغوط شعبية ناجمة عن عدم صرف رواتب الموظفين، وهو ما يحتم عليه التفاهم مع الحكومة الاتحادية، مبينا ان مجلس النواب قدم عددا من الطلبات المتعلقة بتدقيق سجلات موظفي الإقليم، والسيطرة على المنافذ الحدودية وملف النفط، والتي تتطلب حلها، وعدم استخدامها لغايات سياسية وانتخابية بعيدة عن المصلحة العامة.

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