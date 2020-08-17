القانونية النيابية: ملحق قانون الانتخابات سيحسم خلال شهر كأقصى حد

2020/08/17 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار الجدل بشأن تعديل قانون الانتخابات وحسم الخلافات السياسية حوله، كشفت اللجنة القانونية النيابية عن المدة الزمنية اللازمة لاستكمال القانون الجديد وإرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

وأكد عضو اللجنة النائب حسين العقابي أن اجراءات استكمال ملحق قانون الانتخابات الخاصة بالدوائر الانتخابية يحتاج الى شهر واحد فقط ليكون جاهزا، لافتا إلى وجود تحركات لإيجاد آلية واضحة ومحددة لتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأشار العقابي إلى أن الخيار العلمي والمنطقي هو أن تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد المرشح الأعلى صوتا بغض النظر عن فوز أو خسارة قائمته، وهذا ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

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