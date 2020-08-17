خلال 24 ساعة.. ايران تسجل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/17 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، تسجيل 165 حالة وفاة جديدة، ورصد الفي و247 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري، ان "خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و247 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 345 الاف و 450 حالة في البلاد". وأضافت في حديثها: ان "خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 165 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19 الاف و804 شخصا".واشارت، "لحد الآن قد تماثل 299 الف و157 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 773 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات".ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أنه "لحد الآن تم إجراء مليوني و887 الف و938 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة".

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بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- ذي قار

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