بعد 6 أعوام على مجزرة سبايكر.. اعتقال

2020/08/17 | 13:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 6 أعوام على المأساة، أعلن الجيش العراقي، في بيان الأحد، إلقاء القبض على أحد "أخطر الإرهابيين" المشاركين في مجزرة "سبايكر"، التي وقعت في محافظة صلاح الدين.وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات

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