شاهد بالفيديو : رجل يسبح مع “قرش الحوت” في عرض البحر!

2020/08/17 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار مقطع فيديو يظهر مواطناً سعودياً يسبح برفقة قرش الحوت في محافظة “ينبع” السعودية تفاعل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.قال مدونون إن قرش الحوت من القروش المسالمة وانتقدوا فعل الرجل.دعا آخرون لتدخل الأجهزة الأمنية لمنع مثل هذه التصرفات خاصة وأن الحيوان مهدد بالانقراض وهناك من يبيعه.

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