مرور البصرة تصدر تعليمات جديدة لمراجعة دوائرها

2020/08/17 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية مرور البصرة، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة لمراجعة دوائرها، فيما اشارت الى ان آلية محاسبة المخالفين لقرار حظر التجول لاتزال مستمرة.

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