اعتقال 3 إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لداعش في صلاح الدين

2020/08/17 | 13:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على ثلاثة ارهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لداعش في صلاح الدين.

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