حزبان سياسيان يؤكدان على توفير متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة

2020/08/17 | 13:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد الحزبان الإسلامي العراقي والتحالف الوطني الكردستاني، الاثنين، على توفير متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة.

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