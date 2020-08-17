النزاهة تتقصى أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال فترة كورونا

2020/08/17 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تأليفها فريقاً استقصائياً؛ لمتابعة أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة للأشهر الأربعة الماضية التي تزامنت مع جائحة كورونا.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “دائرة الوقاية في الهيئة أفادت بتأليف فريق عملٍ أُوكِلَت إليه مهمَّة مراجعة وزارة التجارة؛ للوقوف عن كثبٍ على أسباب تأخر توزيع مفردات […]

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