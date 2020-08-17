رسميًا.. لاعب أحد الأندية الانكليزية يدخل صفوف منتخب العراق في كأس اسيا للشباب

2020/08/17 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يستعد منتخب الشباب العراقي لاستقبال لاعب نادي كريستال بالاس الانكليزي، عراقي الأصل كاردو كاميران، بعد أن أصبح جاهزاً لتمثيل المنتخب العراقي في كأس اسيا للشباب بشكل رسمي.ونشر المنسق الاعلامي في نادي الحدود الرياضي زيد الزيدي في تدوينه له “بشكل رسمي لاعب كريستال بالاس الانكليزي كاردو كاميران جاهز لتمثيل منتخب الشباب”، […]

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