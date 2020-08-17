2020/08/17 | 13:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: اقسام الدوائر الخدمية بالمحافظات تعاني من سوء الادارة والتنظيم ويجب اعادة مسؤوليتها للوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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