2020/08/17 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….اعلنت منظمة اوبك عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي لتصل الى 45.34 دولار للبرميل الواحد.وقالت المنظمة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام ارتفعت بمقدار26 سنتا لتصل الى 45.34 دولار للبرميل”.وأضافت المنظمة أن “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 45.08 دولار، وفقاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوبك : اسعار نفط ترتفع وتسجل 45.34 دولار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوبك : اسعار نفط ترتفع وتسجل 45.34 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).