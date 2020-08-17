اصابة مدير بلدية كربلاء ومعاونه الفني بفيروس كورونا

2020/08/17 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أفاد مصدر مسؤول في بلدية كربلاء، الاثنين، باصابة مدير البلدية المهندس عبير سليم ومعاونه الفني بفيروس كورونا.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء ومعاونه الفني المهندس عماد أحمد اصيبا بفيروس كورونا بعد التأكد من نتيجة تحاليلهما”.وأضاف المصدر، ان “المهندسين يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون العلاج والعناية الطبية […]

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