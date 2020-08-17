اشتباكات بين القوات الاميركية والسورية في القامشلي وطائرات التحالف تتدخل

2020/08/17 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افادت مصادر محلية سورية، الاثنين، بوقوع اشتباكات بين دورية للجيش الاميركي وقوات سورية منعت دخول القوات الاميركية الى قرية تل الذهب الواقعة جنوب مطار القامشلي بريف الحسكة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حاجزاً للقوات السورية اعترض طريق رتل عسكري تابع للقوات الأميركية في قرية تل الذهب الواقعة جنوب مطار القامشلي بريف الحسكة، ليتطور […]

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